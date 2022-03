MRC, DYMATEC, DETRATEC und mehr in Metzelers neuem „Karoo 4“

Diesen Monat rollt Metzelers Ende vergangenen Jahres für 2022 angekündigter „Karoo 4“ in den Markt. Das nimmt die zu Pirelli zählende deutsche Motorradreifenmarke zum Anlass, noch ein paar mehr Technikdetails zu seinem speziell für Adventure-Bikes und Maxi-Enduros neu entwickelten Stollenreifen zu verraten. Dabei wird dem Nachfolger des „Karoo 3“ dank ein „starkes Fahrverhalten auf der Straße auch bei voller Beladung“ bescheinigt in Kombination mit Toptraktion im Gelände, hoher Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb/Beschädigungen sowie „Spitzenleistung bei Nässe und sehr gute Zusammenarbeit mit elektronischen Fahrhilfen“. Schlüssel dazu sind zahlreiche schon von anderen Metzeler- oder Pirelli-Motorradprofilen her bekannte Reifentechnologien. Doch es gibt diesbezüglich scheinbar auch das eine oder andere Neue, wie es bislang noch nicht gehörte Kürzel wie MRC, DYMATEC und DETRATEC nahe legen. cm

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN