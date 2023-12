Insolvente Borbet Solingen GmbH will jetzt auch Betriebsgelände „verwerten“

Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der Borbet Solingen GmbH läuft seit dem 1. März 2022, der Antrag dazu war im Dezember davor beim Amtsgericht Wuppertal eingegangen. Ende vergangenen Jahres wurden vor Ort in dem von der insolventen GmbH betriebenen Werk die letzten Leichtmetallräder gefertigt, woraufhin 650 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verloren. Nachdem die Geschäftsführung im laufenden Jahr sämtliche Anlagen und Maschinen in Gänze verkaufen konnte, wie dazu jetzt die Rheinisch Post berichtet, ohne einen Käufer zu nennen, soll nun das 82.000 Quadratmeter große Firmengelände an der Weyerstraße folgen und entsprechend „verwertet“ werden, um „die Gläubiger zu befriedigen“. Der Verkauf soll im ersten Halbjahr des neuen Jahres vollzogen werden. Laut dem Bericht gebe es rund ein Dutzend Kaufinteressenten, zu denen allerdings nicht der Räderhersteller Accuride Wheels Solingen GmbH gehört, der in direkter Nachbarschaft zum ehemaligen Borbet-Werk eine Stahlradproduktion betreibt. Der Abbau des bereits verkauften Anlagevermögens soll „noch bis Mitte kommenden Jahres dauern“, so die Rheinische Post unter Berufung auf ein Statement der Borbet-Solingen-Geschäftsführung.