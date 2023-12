Vipal Rubber sieht „großartige Tätigkeit“ mit Recircle Awards gewürdigt

Vor Kurzem fand die Vergabe der diesjährigen Recircle Awards in immerhin 22 Kategorien statt. Besonders überzeugen konnte die Abstimmenden und die Jury dabei ganz offenbar Vipal Rubber bzw. Vipal Machinery. Der brasilianische Anbieter von Reparatur- und Runderneuerungsmaterialien sowie von Runderneuerungsmaschinen konnte sich die Awards in gleich vier Kategorien holen: Best Tread Rubber Supplier, Best Retreading Equipment Supplier, Best Retreading Accessory and Consumables Supplier sowie Employee of the Year. Fabricio Nedeff, Verkaufsleiter von Vipal Europa, wurde dabei als bester Mitarbeiter des Jahres mit dem letztgenannten Award ausgezeichnet. Leandro Rigon, International Business Director von Vipal Rubber, kommentierte dazu: „Die Recircle Awards sind ein starkes Instrument, um eine so großartige Tätigkeit wie die Runderneuerung von Reifen bekannt zu machen und anzuerkennen. Es gibt noch viel Raum für diesen Wirtschaftszweig, um zu wachsen und einen Beitrag für unseren Planeten zu leisten. Ein sensiblerer Umgang mit dieser Tätigkeit ist zweifelsohne ein großer Schritt in Richtung eines besseren Umgangs mit unserem Planeten.“