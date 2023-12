Coparts Autoteile empfängt 9.000 Fachbesucher auf Profi-Service-Tagen

In herausfordernden Zeiten haben sich die diesjährigen Profi-Service-Tage erneut „als feste Konstante in einem stabilen und wachstumsorientierten Netzwerk“ etabliert. Das zweitägige Großevent, das Coparts Autoteile Mitte November in der Messe Frankfurt veranstaltet hat, habe sich längst als „eine innovative, persönliche und erlebnisreiche Informationsplattform“ etabliert, was heuer die über 160 Aussteller dokumentierten, die ihrerseits mit den 18.000 Quadratmetern belegter Ausstellungsfläche immerhin rund 9.000 Fachbesucher anlockten, mehr noch sogar als im Vorjahr. Die Verbundgruppe Coparts Autoteile mit Sitz in Essen fasst zusammen: „Aber es ist nicht allein die Quantität an Ausstellern und die Anzahl der Fachbesucher, die die 2023er Messe so erfolgreich machen. Es ist der Facettenreichtum der Themen, die Fachorientierung sowie die Intensität und Dauer der Gespräche.“ Dabei hätten sich die Profi-Service-Tage einmal mehr durch ihre Dichte an Entscheidern, Inhabern und Betriebsleitern ausgezeichnet. Die großen Werkstattthemen der Zeit fasste Coparts unter sogenannten Hotspots zusammen:

Einfluss von Elektromobilität auf das klassische Servicegeschäft

Weiterbildungsangebot MotorKolleg als Know-how-Transfer und Mitarbeitermotivation

Herausforderungen mit aktuellen Fahrerassistenzsystemen und Lösungen

Moderne Fahrzeugdiagnose mit KI-Unterstützung

Klimaservice unter dem Einfluss des CO2-Kältemittels R744

Die kommende Messe finden am 23./24. November 2024 in Frankfurt statt.