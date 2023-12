BBE und Partner präsentieren morgen neue Tuningstudie auf Essen Motor Show

Seit heute läuft sie, die Essen Motor Show. Anlässlich dieser Großveranstaltung will BBE Automotive gemeinsam mit dem VDAT, dem AvD, der Automechanika Frankfurt, Premio, Vogtmann und dem FSP-Partner Hundt eine neue Tuningstudie unter dem Titel „Emotionale Mobilität, Autotuning und -veredelung“ präsentieren. Inhaltlich geht es darin etwa um die Sicht der Bevölkerung auf die Tuningszene, um Größe und Volumen des Tuningmarktes, um Einstellungen und Verhalten in der Szene und um Top Player in der Branche. Im Rahmen der Studie wurden 1.000 deutsche Autofahrer, mehr als 100 Fahrer getunter Autos und mehr als 30 Hersteller zu ihrer Einstellung und zu konkreten Verhaltensweisen befragt. Zu der Vorstellung sind auch Branchenvertreter eingeladen, und zwar am morgigen Sonnabend, den 2. Dezember, ab 10 Uhr im Raum A CCO, Messehaus Ost.