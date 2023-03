Über 160.000 Besucher machen Münchener IMOT nach Corona-Pause zum Erfolg

„Volle Hallen, begeisterte Besucher, schwärmende Aussteller.“ – So bilanzieren die Veranstalter der IMOT in München ihre dreitägige Messe am vergangenen Wochenende. Dabei fand die IMOT Internationale Motorrad Ausstellung erstmals auf dem Messegelände in München-Riem statt, und zwar zusammen mit Bayerns größter Reise- und Freizeitmesse. „Im starken Doppel feiern IMOT und f.re.e mit über 160.000 Gästen nicht nur einen Besucherrekord, die Kooperation brachte den IMOT-Ausstellern vor Ort auch viele neue und junge Interessenten“, heißt es dazu vonseiten des Veranstalters. Nach dem als „gelungen“ bezeichneten Auftakt sage die IMOT nur vorerst „Servus Riem“, so sei doch die nächste IMOT für den 16. bis 18. Februar 2024 bereits fest geplant, heißt es dazu in einer Mitteilung.

