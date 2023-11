H&R bietet jetzt auch Sportfedern & Co. für E-Einsteiger von BMW

Nach der Einführung der Verbrenner X1 lässt das vollelektrische Pendant natürlich nicht lange auf sich warten. Nun ist also auch das kompakteste Mitglied der BMW-SUV-Familie unter Strom gesetzt. „Und H&R zieht mit dem jetzt lieferbaren Tieferlegungssatz zügig nach, um das ‚Sport‘ im ‚Utility‘ zu beleben“, wie es dazu in einer Mitteilung des Fahrwerksspezialisten aus Lennestadt heißt. Die damit einhergehende Absenkung des Fahrzeugschwerpunkts sorge für ein direkteres Einlenkverhalten, die Seitenneigung der Karosserie in schnell gefahrenen Kurven werde spürbar reduziert. „Dennoch bleiben Zuladung und Fahrkomfort auf Serienniveau“, so H&R weiter, und verweist darauf, dass die Trak+-Spurverbreiterungen in den verschiedenen erhältlichen Dimensionen „noch mehr Performance versprechen; damit lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten“.