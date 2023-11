Pkw-Neuzulassungen nehmen EU-weit den 15. Monat in Folge zu

Bereits den 15. Monat in Folge legten die Pkw-Neuzulassungen EU-weit zu. Wie dazu der europäischen Automobilherstellerverband ACEA mittelt, lag das Plus im Oktober bei immerhin 14,6 Prozent. Der deutsche Markt lag dem gegenüber mit plus 4,9 Prozent deutlich zurück. Diese Entwicklung relativiert sich allerdings etwas beim Blick auf die Zehnmonatszahlen. Während die Neuzulassungen EU-weit von Januar bis einschließlich Oktober um 16,7 Prozent auf jetzt 8,8 Millionen Pkw anwuchsen, konnte der deutsche Markt dieser Entwicklung mit einem Plus von 13,5 Prozent auf jetzt 2,36 Millionen Neuzulassungen beinahe folgen. Im Vergleich zum letzten Vor-Corona-Jahr 2019 liegt die EU damit allerdings immer noch deutlich zurück, wurden damals doch 10,95 Millionen Pkw – ohne Großbritannien – erstmals zugelassen; der Abstand 2023 zu 2019: noch rund ein Fünftel. Wie die ACEA meldet, lag der Neuzulassungsanteil der Pkw mit alternativen Antrieben von Januar bis Oktober EU-weit bereits bei 49,8 Prozent, während er in Deutschland sogar bei 52,3 Prozent lag.