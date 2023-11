Neue B&J-Rocket-Internetseite ab jetzt online

B&J Rocket hat eine neue Internetseite unter www.bj-rocket.com/de/ veröffentlicht. Wie der Anbieter von Rau- und Schleifwerkzeugen, die vorwiegend in der Runderneuerung und Reparatur von Reifen zur Anwendung kommen, in einer Mitteilung erläutert, gebe man auf der neuen, mehrsprachigen Seite einen vollumfänglichen Überblick über das Produktangebot. „Wir freuen uns sehr über die neue Website“, sagt dazu Caitlin Smith, General Sales Manager Americas. „Sie hat einen neuen Look, und ich glaube, dass unsere Kunden sie viel benutzerfreundlicher finden werden. Sie wurde komplett modernisiert und für Suchmaschinen optimiert.“ Der Hauptsitz von B&J Rocket ist im Schweizer Baar, südlich von Zürich.