Goodyear-Chef Richard J. Kramer geht in Ruhestand – Kandidatensuche läuft

Die Goodyear Tire & Rubber Co. sucht einen Nachfolger für Richard J. Kramer. Wie der Hersteller im Vorfeld eines Investor Calls mitgeteilt hat, der heute Nachmittag stattfindet (ab 14:30 Uhr), wolle Kramer im kommenden Jahr nach 14 Jahren an der Spitze Goodyears von all seinen Funktionen zurücktreten und in Ruhestand gehen. Der 60-Jährige steht seit 24 Jahren in den Diensten Goodyears, seit 14 davon als Chairman, CEO und President. „Im Zusammenhang mit Kramers geplantem Rücktritt, der zuvor mit dem Vorstand als Teil des laufenden und aktiven Nachfolgeplanungsprozesses des Unternehmens besprochen wurde, beauftragte der Vorstand von Goodyear ein führendes Unternehmen für die Suche nach Führungskräften mit der Durchführung einer Suche, die sowohl interne als auch externe Kandidaten berücksichtigt“, heißt es dazu weiter vonseiten des Herstellers. Wann genau Kramer geht, teilte Goodyear indes nicht mit.