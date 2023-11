Innovationswoche in Ettlingen will „20 spannende Lösungen“ vorstellen

Die Zukunftswerkstatt 4.0 in Ettlingen will im Rahmen der Innovationswoche am 21. und 22. November 2023 „20 spannende Lösungen zur Optimierung ihres Autohaus- und Werkstattgeschäfts“ unter dem Motto „Digitale Anwendungen im Autohaus“ vorstellen, heißt es in einer Mitteilung des BRV. Nach der Vorstellung der Lösungen soll sich eine Diskussionsrunde anschließen. Die Anmeldung zu der kostenpflichtigen Veranstaltung erfolgt auf der Website der Zukunftswerkstatt.