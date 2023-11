Koreanische Firmen gründen ELT-Konsortium

Jüngst fand das Gründungstreffen des Tire-to-Tire Circular Economy Model im Technodome von Hankook Tire & Technology in Daejeon (Südkorea) statt. Das vom Reifenhersteller initiierte Konsortium hat sich zum Ziel gesetzt, ein nachhaltiges Geschäftsmodell für Altreifen in Korea zu schaffen, indem es innovative Prozesse für die Umwandlung von Altreifen in neue Pneus entwickelt.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN