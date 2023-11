Ab sofort können Vorschläge für TTI-Awards eingereicht werden

Die Tire Technology International Awards for Innovation and Excellence 2024 sind jetzt für Nominierungen offen. Nach einer erfolgreichen Ausweitung des Geltungsbereichs und der Kategorien im Jahr 2023 deckt die weltweit größte Auszeichnung für Bemühungen in der Reifenentwicklung und -herstellung mit Preisen in elf Kategorien vieler Aspekte des modernen Reifengeschäfts ab. Die wahrscheinlich wichtigsten Auszeichnungen sind Reifen des Jahres und Reifenhersteller des Jahres. Die Gewinner werden während der Tire Technology Expo in Hannover bekannt gegeben, wozu unter anderem auch der Young Scientist Prize und der Lifetime Achievement Award gehören. Die Messe findet vom 19. bis zu 21. März 2024 statt.