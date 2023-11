Bridgestone schließt Reifenwerk

Bridgestone hat sein Reifenwerk in Rangsit (Thailand) mit 1.070 Beschäftigten geschlossen. Das Unternehmen erklärte, dass die Entscheidung zur Schließung des Werks mit seiner Gesamtstrategie zur „Wiederherstellung der Ertragskraft“ in seiner gesamten globalen Struktur zusammenhänge. Konkrete Details zu den Hintergründen der Schließung nennt Bridgestone nicht. Das Werk verfügte über Kapazitäten für Pkw-, leichte und mittlere Lkw-, Landwirtschafts-, Erdbewegungs- und Industriereifen. Bridgestone verlagert die Kapazität von etwa 2.100 Lkw-/Busreifen pro Tag in ein Werk in Chonburi, ebenfalls in Thailand, das bisher auf die Produktion von Reifen für leichte Lkw ausgerichtet war. Die Pkw-Reifenkapazität von etwa 2.280 Einheiten pro Tag wiederum wird in einer weiteren Fabrik in Thailand konsolidiert, die bereits auf Pkw- und Leicht-Lkw-Reifen spezialisiert ist.