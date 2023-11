Goodyear-EMEA-Zentrale: „Alles scheint möglich“

In den vergangenen Monaten stand der Goodyear-Konzern sehr im öffentlichen Fokus. Viele Nachrichten und Hintergrundgeschichten wurden veröffentlicht, auch bei uns in der NEUE REIFENZEITUNG. Erst hatte Goodyear seinen US-amerikanischen Marktbegleiter Cooper Tire & Rubber übernommen und integriert, unterdessen rutschte Goodyear zunehmend in die roten Zahlen und häufte weitere Schulden an, was den gefürchteten Hedgefonds Elliot Investment Management auf den Plan rief, und nun – angetrieben von der insgesamt schwierigen Marktsituation – stehen bei Goodyear in der Region EMEA viele Arbeitsplätze auf dem Spiel. Bei einem Interview in der Brüsseler Goodyear-Zentrale erläuterten nun David Anckaert, Vice President Consumer, und Troy Scully, Vice President Communications and Public Affairs, was die derzeit stattfindenden und als unerlässlich betrachteten Veränderungen antreibt und wie diese das Unternehmen verändern.

