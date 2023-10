Reifen-Glatt-Spendenaktion erlöst 1.500 Euro für guten Zweck

Nach den Worten von Florian Glatt, Geschäftsführer der Reifen Glatt GmbH in Lörrach, unterstützt Jan Hebding, Trainer und Leiter der Fußballschule des FV Lörrach-Brombach an der Grenze zur Schweiz, schon länger die Betriebsfußballmannschaft des Reifenhandelsunternehmens. Daraus resultierte unlängst eine Spendenaktion rund um das Hieber Fußballturnier, bei dem das Firmenteam FC ReifenGlatt mit dabei war und reichlich Tore erzielte: Bei insgesamt 30 Treffern und 50 Euro je Tor kam so letztlich die stolze Summe von 1.500 Euro zusammen. Mit dem Geld werden die Streetkickers Lörrach unterstützt, und es kommt auf diese Weise vielen Kindern zugute. „Dies unterstreicht mal wieder die soziale Ausrichtung unserer Firma. Aus der Region für die Region“, sagt Florian Glatt.