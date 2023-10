Warum Bridgestone und Conti beim Autozeitung-Ganzjahresreifentest nicht dabei sind

Vor Kurzem hat die Autozeitung ihren aktuellen Ganzjahresreifentest veröffentlicht. Was beim Blick auf die Ergebnistabelle sofort auffällt: Es ist dabei weder ein Bridgestone- noch ein Continental-Reifen mit am Start gewesen. Was unmittelbar die Frage nach dem Warum aufwirft. Ganz augenscheinlich wollte man bei dem Magazin nicht ein weiteres Mal den auch von anderen bereits vielfach getesteten Modellen „Weather Control A005 Evo“ ersteren Herstellers und dem „AllSeasonContact“ des anderen aufs Profil fühlen, sondern stattdessen lieber deren dieses Jahr erst neu eingeführten Reifen „Turanza All Season 6“ und „AllSeasonContact 2“. Allerdings seien diese – schreibt die Autozeitung – nicht mehr rechtzeitig zu besagtem, schon im Frühjahr durchgeführten Test fertig geworden bzw. „nicht in der getesteten Größe verfügbar“ gewesen.