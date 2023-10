Zweiter Vredestein-Reifenbetrieb in Indien eröffnet

Diesen Sommer hatte der Hersteller Apollo Tyres in seinem Heimatland Indien einen ersten Vredestein-gebrandeten Reifenbetrieb eröffnet. Jetzt ist dem ein zweiter solcher Standort im indischen Bhopal gefolgt. Eröffnet wurde die Filiale im Design der seit 2009 zum Unternehmen gehörenden niederländischen Marke Vredestein durch Rajesh Dahiya, Vice President Sales & Service bei der Apollo Tyres Ltd., und Ashok Jain Pitalia, Inhaber des entsprechenden Betriebes bzw. von Arihant Tyres. „Bhopal entwickelt sich schnell zu einem Premiumreifenmarkt, da Verbraucher Hochleistungsreifen für ihre Premiumautos und Superbikes bevorzugen. Arihant Tyres passt mit seiner umfangreichen Erfahrung aus zwei Jahrzehnten und der Kundschaft in seinen vier Filialen in der ganzen Stadt perfekt zur Vredestein-Produktpalette, die sich an begeisterte Entdecker richtet, für die Ultrahochleistungsfahrzeuge ein Spiegelbild von sich selbst sind. Wir sind zuversichtlich, dass eine Präsenz in dieser Zone mit hoher Kundenfrequenz und eine verbesserte Sichtbarkeit der Marke eine Win-win-Situation für Arihant Tyres und uns sein werden“, betont Dahiya die Premiumausrichtung der Marke Vredestein im indischen Markt.