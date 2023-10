Sumitomo Rubber Industries investiert in Südafrikawerk – Dunlop-Erstausrüstung

Sumitomo Rubber Industries hat anlässlich der Feierlichkeiten zum 50-jährigigen Bestehen seiner Reifenfabrik im südafrikanischen Ladysmith eine großangelegte Investition in die Erweiterung und Modernisierung der Anlage angekündigt. Wie dazu Lubin Ozoux, CEO von Sumitomo Rubber South Africa (SRSA), betonte, soll mit der Investition in Höhe von 1,7 Milliarden Rand (83 Millionen Euro) vor allem der Output an Dunlop-Pkw-Reifen gesteigert werden, da diese zunehmend an in Südafrika produzierende Automobilhersteller vermarktet würden. SRSA vertreibt auf seinem südafrikanischen Heimatmarkt neben Reifen der Marke Dunlop auch solche der Marken Sumitomo und Falken. Erst vor rund fünf Jahren hatte der japanische Reifenkonzern ein Millionen-Dollar-Investment in seinem Südafrikawerk gefahren und damit vor Ort auch die Herstellung von Lkw-Reifen ermöglicht. Sumitomo Rubber Industries hatte das Werk 2013 von Apollo Tyres übernommen.