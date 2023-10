Iris Tyres baut jetzt auch EV-Transporterreifen für Enso

Besuchern der Tire Cologne im vergangenen Jahr ist Iris Tyres sicherlich ein Begriff, hatte der Hersteller aus Algerien dort doch mit einer großen Präsenz aufgewartet und seine gleichnamigen Reifen aus heimischer Fertigung gezeigt. Iris Tyres ist darüber hinaus aber auch Offtake-Partner für das in London ansässige und 2016 durch Gunnlaugur Erlendsson gegründete EV-Reifenunternehmen Enso. Dessen Mission Statement will „besser Reifen für Elektroautos“, von denen man bis 2026 jährlich immerhin eine Million absetzen will. Passend zu der sich ständig weiter entwickelnden Nachfrage gibt es jetzt auch erstmals einen Enso-Transporterreifen speziell für entsprechend batteriebetriebene Fahrzeuge, nachdem sich das Unternehmen bisher hauptsächlich auf die Bereifung Londoner Taxis spezialisiert hat. Der neue Enso-Reifen war Anfang dieses Monats erstmals auf der Automechanika Dubai zu sehen.