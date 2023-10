Giti Tire feiert Grundsteinlegung für neue Reifenfabrik in Hefei/China

Giti Tire kommt mit seinem Neubauprojekt in Hefei (Anhui-Provinz) nun offenbar voran. Nachdem der in Singapur ansässige und in China und Indonesien (Gajah Tunggal) produzierende Hersteller bereits seit Jahren weiß, dass eine in Hefei betriebene Reifenfabrik aufgrund behördlicher Anweisungen umziehen muss, hatten am neuen Standort im März die ersten Bauarbeiten begonnen, die man nun mit einer offiziellen und feierlichen Grundsteinlegung am Standort in der ostchinesischen Metropole würdigte. Laut dem Executive Chairman Dr. Enki Tan werde man mit der neuen Hefei-Fabrik nicht nur das Erbe von derzeit 30 Jahren Reifenproduktion in China feiern, sondern sie soll auch die Grundlage zukünftige Kapitel in der Giti-Tire-Geschichte bilden.