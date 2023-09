MAK Wheels führt neues Lackiersystem für Winter-Approved-Räder ein

MAK Wheels hat ein neues Lackiersystem in Betrieb genommen, mit dem sogenannte Winter-Approved-Räder „perfekt gegen winterliche Witterungseinflüsse“ geschützt werden können. Wie es dazu in einer Mitteilung des italienischen Räderherstellers heißt, könnten mit diesem Lackiersystem Räder auf Erstausrüstungsniveau produziert werden, wobei es mehrere „Hauptvorteile“ gibt, so MAK. Dazu zähle beispielsweise das hohe ästhetische Niveau der Winter-Approved-Räder durch „mehr Helligkeit und Brillanz“ sowie natürlich deren hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse. Im Mittelpunkt des neuen Lackiersystems stünden einerseits „die Art der Lackierung mit transparentem Acrylpulver, das sehr widerstandsfähig ist“, sowie andererseits das horizontale Lackieren. Beides verbessere „die Homogenität und Deckkraft des aufgetragenen Lacks“, so MAK weiter. MAK fertigt eigenen Aussagen zufolge im Jahr rund 600.000 Räder; offizieller Vertriebspartner für Deutschland ist der Großhändler Best4Tires.