Michael Lutz verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand

Nach 38 Jahren in der Reifenbranche verabschiedet sich nun Michael Lutz in den wohlverdienten Ruhestand. Wie der 62-Jährige gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erläuterte, freue er sich auf den am 1. Oktober beginnenden neuen Lebensabschnitt, den er mit viel Familienzeit, mit Reisen sowie dem einen oder anderen Ausflug zum Nürburgring ausfüllen möchte, Motorsport erleben. Michael Lutz begann seine berufliche Laufbahn – nach der Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann – beim Essener Traditionsbetrieb Knoblauch, der größten Kfz-Werkstatt der Stadt. Über 16 Jahren und verschiedene Funktionen im Goodyear-Konzern kam Lutz 2008 zu Apollo Tyres, wo er die Geschäftsführung der Vredestein GmbH, später der Apollo Vredestein GmbH übernahm. 2018 folgte dann der Wechsel zu Cooper Tire & Rubber (Sales Director Central & Eastern Europe), im Juni dann der zum Großhändler Best4Tires als Key Account New Cars. Wie Michael Lutz betont, hätten ihn ausschließlich rein private Beweggründe zu der Entscheidung gebracht, sich nach beinahe vier Jahrzehnten in der Reifenbranche ins Private zurückzuziehen.