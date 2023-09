Sailun-Produktneuheiten stellen sich am Nürburgring dem Test

Die Sailun-Gruppe hat vor Kurzem am Nürburgring seine beiden neuen und im Mai erstmals gezeigten Reifen Atrezzo 4Seasons Pro und Atrezzo ZSR2 auch im Rahmen eines Live-Events präsentiert. Die 25 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden hätten dabei vor allem die „sehr gute Verzögerung und Seitenführung auf Nässe und trockener Bahn“ sowie die „hohen Sicherheitsreserven“ der beiden Produktneuheiten gelobt, heißt es dazu in einer Mitteilung. Stephan Cimbal, Director Marketing Sailun Europe, unterstrich nach der dreitägigen Veranstaltung in der Eifel: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren neuen Reifengenerationen nicht nur bei ausgewiesenen Experten positiv abschneiden.“ Im Rahmen dieses Events hätten sich auch Endverbraucher und Motorsportler von der „Zuverlässigkeit und Performance unserer neuen Reifengeneration überzeugen“ lassen, so Cimbal weiter. Beiden Reifen würden „dank der innovativen EcoPoint3-Technologie seit ihrer Premiere neue Zeichen in der Branche setzen“, heißt es dazu abschließend beim Hersteller.