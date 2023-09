Bilstein Academy mit neuen Terminen im kostenlosen Schulungsangebot

Bilstein hat weitere Termine seines „umfangreichen Schulungsangebotes für Werkstätten“ veröffentlicht, zu dem sowohl virtuelle Schulungen gehören als auch solche, die entweder vor Ort in der Bilstein Academy oder in der Werkstatt des Teilnehmers stattfinden können. Hinzu kommen noch sogenannte E-Trainings, die rund um die Uhr zu verschiedenen Themen abgerufen werden können; die Schulungen sind dabei kostenlos. „Das Fahrwerk ist ein sehr komplexes System, bei dem alle Bauteile miteinander harmonisieren müssen. Tausche ich an einer Stelle etwas aus, hat das Auswirkungen auf das gesamte System. Wir in der Bilstein Academy sind Fahrwerkprofis und teilen unser Wissen kostenlos mit dem freien Ersatzteilmarkt. Denn eine Werkstatt, die ihr Handwerk versteht, hilft allen Beteiligten“, sagt dazu Rainer Popiol, Head of Bilstein Academy. Während die Termine für Onlineschulungen hier abrufbar sind, können Vor-Ort-Termine über das Kontaktformular hier angefragt werden; die E-Trainings können nach vorheriger Registrierung hier abgerufen werden.