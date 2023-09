Magna Tyres Group eröffnet neues Vertriebs- und Servicebüro in Belgrad

Die Magna Tyres Group hat ein weiteres Vertriebs- und Servicebüro eröffnet, und zwar in Serbien. Wie es dazu in einer Mitteilung des aus den Niederlanden stammenden OTR-Reifenanbieters heißt, wolle man damit weiteres Wachstum in der Region befördern, insbesondere in Serbien und in Montenegro. Magna Tyres Group bietet dort sein komplettes Line-up an. Als Regional Sales Manager verantwortlich für das in Belgrad ansässige Büro ist Ivan Pantovic. „Die weitere Expansion des Unternehmens in diesen wichtigen Teil Europas unterstreicht den Erfolg und die Beliebtheit der Marke Magna in dieser Region“, unterstreicht dazu Commercial Director Hein de Wind von Magna Tyres Group.