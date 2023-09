Nexen Tire schreibt „größten öffentlichen Auftrag“ seiner Firmengeschichte

Nexen Tire und sein spanischer Vertriebspartner Grupo Soledad haben einen besonderen Kooperationsvertrag geschlossen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, liefere der Reifenhersteller künftig Reifen an die spanische Policia National, wobei sich der lokale Partner um die praktische Umsetzung kümmere. Für beide sei der direkt mit dem spanischen Innenministerium ausgehandelte Vertrag „der größte öffentliche Auftrag in ihrer Firmengeschichte“. Wie Nexen Tire dazu schreibt, gehe es bei dem auf mehrere Jahre angelegten Vertrag „um mehrere Tausend Reifen“. DC Kim, Vice President von Nexen Tire Europe, betonte dazu, der Vertrag sei „eine Frage des Vertrauens in unsere Markenqualität“.