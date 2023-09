Testaktion zum neuen Bridgestone-Ganzjahresreifen „Turanza All Season 6“

Endkunden gibt Bridgestone die Möglichkeit, seinen neuen Ganzjahresreifen „Turanza All Season 6“ im Fahrbetrieb auf Herz und Nieren zu prüfen. Im Rahmen einer Testaktion können ihn Verbraucher auf ihrem eigenen Fahrzeug kostenlos fahren, um anschließend dann ihre Erfahrungen zu teilen. Allerdings kommen lediglich sechs Autofahrer zum Zuge, die nach Abschluss der Testphase den vom Hersteller zur Verfügung gestellten Reifensatz behalten dürfen. Dies als Dankeschön für ihre Eindrücke in Text- und Bildform, die Bridgestone auf einer speziellen Website vorstellen und in verschiedenen Marketingmaterialien sowie internen Kommunikationskanälen nutzen will. Bewerbungen um einen der Teilnehmerplätze werden noch bis kommenden Sonntag (17. September) über ein Onlineformular unter https://bridgestone-reifentest.de/bewerbung/turanza-as-6 entgegengenommen. „Wir freuen uns, Endkunden die Möglichkeit zu bieten, den Bridgestone ‚Turanza All Season 6‘ ausgiebig zu testen und ihre Meinungen mit uns zu teilen“, sagt Torsten Claßen, Director Consumer Products Bridgestone Central Europe. „Unser neuer Ganzjahresreifen steht für Innovation und Leistung, und wir sind stolz auf seinen jüngsten Testsieg“, ergänzt er mit Blick auf den Erfolg, den das Modell kürzlich beim aktuellen AutoBild-Allrad-Ganzjahresreifentest einfahren konnte. Nun sei man „gespannt auf die Rückmeldungen unserer Tester und darauf, wie sie den Reifen im täglichen Gebrauch erleben“.