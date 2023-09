Wieder ReifentÃ¼ten- und Neukundenaktion bei Reifen GÃ¶ggel

Auch in diesem Herbst läuft zur Umrüstsaison wieder eine Reifentütenaktion bei dem Großhändler Reifen Göggel: Kunden, die im Zeitraum vom 11. bis zum 30. September insgesamt 50 Pkw-Reifen über dessen Onlineshop kaufen, erhalten dafür von ihm einen Karton mit 100 Reifentüten. Sie sollen die Handhabung besonders an regnerischen Tagen oft verschmutzter Räder nach dem saisonalen Wechsel erleichtern. Darüber hinaus gibt es im September aber noch eine Neukundenaktion bei dem Unternehmen. Wer in diesem Monat erstmalig mindestens vier Pkw-Reifen und vier Felgen oder vier Kompletträder im Göggel-Onlineshop ordert, der wird mit einem Gutschein im Wert von 29 Euro belohnt. „Eine Registrierung von Wiederverkäufern des Reifen- und Kfz-Gewerbes kann problemlos und unverbindlich auf der Homepage von Reifen Göggel vorgenommen werden“, so der Großhändler. Für die Nutzung seines Shops berechnet er keine Gebühren und bei seiner Nutzung gehen Kunden auch keinerlei Mengenverpflichtung ein. Nach Unternehmensangaben bietet der Göggel-Onlineshop Zugriff auf mehr als zehn Millionen Reifen, wobei Bestellungen ab zwei Stück frachtfrei geliefert würden – „trotz steigender Energiekosten“, wie es dazu heißt.