AZuR und ZARE stellen gemeinsam auf NUFAM aus

Wenn kommenden Donnerstag die NUFAM in Karlsruhe beginnt, dann ist auch die Allianz Zukunft Reifen als Aussteller mit von der Partie. Wie es dazu in einer Vorankündigung heißt, wolle AZuR auf der Messe „über runderneuerte Premiumreifen für Nutzfahrzeuge“ informieren, stehe „die hochwertige, klimagerechte Bereifung von Nutzfahrzeugen“ doch im Fokus vieler Kunden. Die Allianz Zukunft Reifen wird am Stand BG 10 zu finden sein, und zwar gemeinsam mit der Initiative ZARE, dem Zusammenschluss von 19 im Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk organisierten Unternehmen, davon 17 zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe.