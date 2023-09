Continental setzt Pyrum-rCB jetzt in der Serienproduktion von SE-Reifen ein

Continental baut seine Aktivitäten im Bereich des zirkulären Wirtschaftens weiter aus. Seit Kurzem enthalten im Continental-Reifenwerk in Korbach neu produzierte Super-Elastic-Reifen aus Altreifen recycelten Industrieruß, das sogenannte recovered Carbon Black (rCB). „Das spart den Einsatz fossiler Rohstoffe und reduziert CO 2 -Emissionen“, so der Hersteller. Vollgummireifen wie der SC20+ von Continental enthalten dank ihres hohen Naturkautschukanteils bereits heute einen Anteil nachwachsender und recycelter Materialien von rund 60 Prozent. Bis spätestens 2050 will Continental 100 Prozent nachhaltige Materialien in ihren Reifenprodukten einsetzen.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN