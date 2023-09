Nach Feuer: Hankook nimmt erste Produktionslinie in Daejeon wieder in Betrieb

Vor einem halben Jahr hatte ein Großbrand große Teile des Hankook-Reifenwerkes im südkoreanischen Daejeon in Mitleidenschaft gezogen. Nun hat der Hersteller eine der beiden damals zerstörten Produktionslinien wieder in Betrieb genommen, wie es dazu in einer Börsenmitteilung heißt. Welche Reifen in der Linie entstehen, teilte Hankook indes nicht mit, auch nicht, wann voraussichtlich die zweite Linie ebenfalls wieder in Betrieb genommen werden kann. Auch zur Ursache des Feuers, das damals in einer Vulkanisationspresse im nördlichen Teil der zwei Fabrikkomplexe ausgebrochen war, gibt es weiterhin keine offiziellen Aussagen. Den Berichten zufolge entstanden vor dem Feuer vor Ort täglich zwischen 40.000 und 45.000 Lkw- und Pkw-Reifen, was einem jährlichen Output – nicht Kapazität – von 14 bis 16 Millionen Reifen in Daejeon entspräche. Zum Konzernumsatz habe das Daejeon-Werk 2021 16,4 Prozent beigetragen, heißt es dazu außerdem, was bei einem Jahresumsatz 2022 von 8,39 Billionen Won (6,25 Milliarden Euro) knapp einer Milliarde Euro entspräche.