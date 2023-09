China exportiert mehr Reifen, aber weniger mehr als zuletzt

Die Reifenexporte Chinas legten auch im Juli weiter zu, wenn auch auf geringerem Niveau. Wie unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, haben Hersteller in China im Juli immerhin 56,89 Millionen Reifen exportiert, was einem Plus von 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Gleichzeitig nahm der Wert der exportierten Reifen aber um 9,4 Prozent auf dann 14,02 Milliarden Yuan (1,79 Milliarden Euro) zu, sodass der Durchschnittswert eines exportierten Reifens 246 Yuan (31,42 Euro) beträgt. Im ersten Halbjahr hingegen nahm der Export in Stückzahlen im Vorjahresvergleich noch um 6,6 Prozent zu (356,97 Millionen Reifen), der in Yuan indes sogar um 18,6 Prozent (86,1 Milliarden Yuan bzw. 10,98 Milliarden Euro; Durchschnitt 30,76 Euro). Dem Bericht zufolge sei es angesichts dieser Entwicklung schwerer zu beurteilen, inwiefern sich Chinas Reifenexporte künftig weiterentwickeln würden.