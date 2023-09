Winter- und Ganzjahresreifentestsaison angelaufen

Nach und nach erscheinen dieser Tage die ersten Winter- und Ganzjahresreifentests zur beginnenden Umrüstsaison 2023/2024. AutoBild Allrad – seit Anfang des Jahres kein eigenständiges Magazin mehr, sondern in AutoBild integrierter 4×4-Spezialteil – und Auto Motor und Sport haben bereits vorgelegt, bevor in den nächsten Wochen dann weitere der „üblichen Verdächtigen“ nachlegen werden angefangen beim ADAC über die Autozeitung und Sportauto bis hin zur Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) gemeinsam mit dem Autoclub Europa (ACE) und dem Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs (ARBÖ). Bis in den Oktober hinein wird genauso noch die AutoBild-Gruppe die Ergebnisse weiterer ihrer Produktvergleiche veröffentlichen. Bei dem im Delius Klasing Verlag erscheinende Magazin Gute Fahrt gibt es zur Herbstsaison übrigens erneut keinen „richtigen“ Reifentest, sondern einmal mehr „nur“ eine Winterreifenempfehlung. Diese erscheint traditionell in der Oktober-Ausgabe (Erstverkaufstag: 21. September) des Fahrzeugen aus dem Volkswagen-Konzern nahestehenden Magazins.