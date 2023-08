Veränderung im Nokian-Managementteam: CFO geht

Teemu Kangas-Kärki – Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Managementteams bei Nokian Tyres – hat sich entschlossen, dem Unternehmen den Rücken zu kehren: Nach fünf Jahren in dessen Diensten wird er den finnischen Reifenhersteller Ende November verlassen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft demnach bereits. Bis ein solcher gefunden ist und den von Kangas-Kärki verantworteten Aufgabenbereich übernimmt, soll Jari Huuhtanen zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Vice President Group Business Control interimsweise die Rolle als Senior Vice President Finance and Treasury ausfüllen.