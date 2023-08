Autec: Astana-Rad für VW ID.Buzz Pro und Cargo-Modell lieferbar

Neben Uteca gibt es jetzt auch das Astana-Rad von Autec in neuen Radvarianten, die auf den ID.Buzz von Volkswagen abgestimmt sind. Ab sofort wird das Rad in 8.0×19 Zoll mit Einpresstiefe 45 (VA) und 9.0×19 mit Einpresstiefe 58 (HA) sowie in 9.0×20 Zoll mit Einpresstiefe 40 und 9.0×21 Zoll mit Einpresstiefe 45 angeboten. Als Vorder- und Hinterachsenkombination entsprechen die Räder den Seriendaten und werden sowohl für den VW ID.Buzz Pro als auch für das Cargo-Modell angeboten. Die neuen Radvarianten sind ab sofort mit ABE lieferbar.