Zahlen zur Lkw-Maut: Juli besser als Juni, aber schlechter als Juli 2022

Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Juli 2023 gegenüber Juni 2023 kalender- und saisonbereinigt um 0,4 Prozent gestiegen. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilen, lag der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im Vorjahresmonat, also zum Juli 2022, allerdings um 2,1 Prozent niedriger als Juli 2022. Die Lkw-Fahrleistung auf Autobahnen gibt frühe Hinweise zur aktuellen Konjunkturentwicklung in der Industrie. „Wirtschaftliche Aktivität erzeugt und benötigt Verkehrsleistungen. Daher besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und Indizes zur wirtschaftlichen Aktivität, insbesondere dem Produktionsindex im Verarbeitenden Gewerbe“, erklärt dazu das BALM in einer Mitteilung Mitte August. Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex liefere somit eine grobe Annäherung an die Entwicklung der Industrieproduktion. Die Behörde ergänzt: „Da er etwa einen Monat früher verfügbar ist als der Produktionsindex, eignet er sich als Frühindikator für die Konjunkturentwicklung.“ Eine Untergliederung nach Wirtschaftszweigen sei dabei indes nicht möglich.