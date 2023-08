Sumitomo gründet Joint Venture für tragfähige Lösung beim Abfallrecycling

Gleich drei Sumitomo-Unternehmen und ein US-amerikanischer Recyclingspezialist haben ihr Know-how gebündelt, um die Rohstoffkreislaufwirtschaft von Sumitomo zu beschleunigen und damit tragfähige Lösungen für das Abfallrecycling zu entwickeln. In diesem Joint Venture werden Technologien erprobt, die mittels chemischen Recyclings (Gasifizierung oder Pyrolyse) und Fermentierung Abfallstoffe wie Gummi, Harz, Polyurethan und Metall in wertvolle Ressourcen zurückverwandelt und dem Produktionsprozess wieder zugeführt werden können. Der Fokus der Entwicklung liege neben der Ressourcenschonung auch in der Minimierung des als Treibhausgas bekannte Kohlendioxid, heißt es beim Reifenhersteller.

