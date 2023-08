Neuer Bekaert-CEO: Bridgestone-Manager folgt auf Continental-Manager

Nachdem Bekaert Anfang 2021 mit Oswald Schmid einen ehemaligen Continental-Manager zu seinem neuen Chief Executive Officer gemacht hat, folgt ihm nun ein ehemaliger Bridgestone-Manager. Wie der belgische Stahlkonzern und Reifencordproduzent in einer Mitteilung erklärt, werde Yves Kerstens die Position an der operativen Spitze des Unternehmens zum 1. September übernehmen, nachdem sein Vorgänger Ende dieses Monats in den Ruhestand gehen werde. Kerstens stand bis Ende 2017 rund zwölf Jahre in den Diensten Bridgestones, bis Ende 2016 sogar als Chief Operating Officer (COO) der Bridgestone Europe NV/SA in Brüssel. Bei Bekaert hatte Yves Kerstens 2021 Verantwortung als Divisional CEO Specialty Businesses und als COO übernommen und gehört außerdem dem Bekaert Group Executive an.