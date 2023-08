Point S geht jetzt auch in Spanien und Macau an den Start

Der internationalen Point-S-Organisation gelingt der Einstieg auf dem spanischen Reifenmarkt, womit einer der verbleibenden großen weißen Flecken auf der Europalandkarte der Kooperation nun auch in Blau eingefärbt werden kann. Insgesamt ist Point S damit bereits in 26 nationalen europäischen Reifenmärkten präsent. Gleichzeitig eröffnete nun auch der erste Point-S-Standort in der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN