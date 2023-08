Bridgestone attestiert sich „Schwächen“ in Europa – Halbjahreszahlen

Der Bridgestone-Konzern konnte im zweiten Quartal des Halbjahres seine Umsatz- und Ertragssituation noch einmal verbessern. Wie der japanische Hersteller dazu berichtet, legte die Umsatzrendite im Quartal konzernweit auf 11,5 Prozent zu (erstes Quartal: 11,2 Prozent), sodass am Ende des Halbjahres eine Umsatzrendite von 11,3 Prozent in den Büchern steht, was wiederum einer Verbesserung um 0,3 Prozentpunkten entspricht. Dabei legte Bridgestone im Halbjahr beim Umsatz um 11,4 Prozent auf jetzt 2,1 Billionen Yen (13,42 Milliarden Euro) zu, während der operative Gewinn um sogar 15,3 Prozent auf 238 Milliarden Yen (1,52 Milliarden Euro) anstieg. Zu dieser insgesamt positiven Entwicklung konnte die Region EMIA indes nicht beitragen.

