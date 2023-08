Bei Best4Tires ist jetzt die Bestellung per WhatsApp möglich

Best4Tires bietet seinen Kunden ab sofort die Möglichkeit, ihre gewünschten Artikel schnell und einfach mittels WhatsApp-Chat mit dem Best4Tires-Vertriebsteam zu bestellen. Unter der Nummer 02684/9450-0 lassen sich Bestellungen von überall aus erledigen. „Die Bestellmöglichkeit über WhatsApp bietet unseren Kunden zunehmend Flexibilität und spart Zeit. Es können neue Reifen auf eine moderne und für viele Nutzer gewohnte Weise bestellt werden, noch während am Fahrzeug gearbeitet wird. Dies ist ein weiterer Schritt nach vorn im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie und erweitert das Serviceangebot für unsere Kunden.“ so Christian Gansen, Head of Communication & Digital Customer Experience. Der Kunde könne einfach den QR-Code einscannen und sofort starte der Chat mit dem Sales-Team. Darüber hinaus werde es künftig auch einfacher sein, über aktuelle Services und Angebote von Best4Tires auf dem Laufenden zu bleiben: Hierzu können sich Kunden und Interessenten ebenfalls via WhatsApp für den Newsletter registrieren.