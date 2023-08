Eco-Forte: H&R-Gewindefedern für den VW ID. Buzz

Dass der rein elektrisch angetriebene VW ID. Buzz ein Hingucker ist, wird wirklich niemand leugnen. Doch etwas mehr geht ja bekanntlich immer. Wie etwa die höhenverstellbaren H&R-Gewindefedern Eco-Forte, die unter Beibehaltung der Serienstoßdämpfer für eine frei einstellbare Fahrzeughöhe sorgen sollen. „Der um bis zu 40 Millimeter abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein deutliches Upgrade beim Fahrgefühl“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Lennestädter. Die Seitenneigung in schnell gefahrenen Kurven werde reduziert, das Einlenkverhalten deutlich direkter. H&R weiter: „Dennoch bleiben Fahrkomfort und Zuladung auf langstreckentauglichem Reiseniveau. Optisch überzeugt der reduzierte Freiraum zwischen Radhaus und Reifen mit perfektem Stand.“ Mit den optional erhältlichen Trak+-Spurverbreiterungen „aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträdern millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten und sorgen für den perfekten Radstand“. Alle H&R Produkte seien dabei „Made in Germany“ und verfügten stets über die erforderlichen Teilegutachten.