Lamborghini Revuelto fährt in der neuen eSports Challenge auf Bridgestone vor

Bereits seit Jahren arbeiten der Bridgestone und Lamborghini zusammen, „um Innovationen auf dem neuesten Stand der Technik mit Dynamik und Fahrspaß auf die Straße“ zu bringen. Jetzt werde das Fahrerlebnis „auch digital spürbar“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Reifenherstellers: In der neuen Lamborghini Revuelto eSports Challenge des Arcade-Rennspiels Asphalt 9: Legends von Gameloft können Racing-Fans „die herausragende Leistung des neuen V12-HPEV-Supersportwagens“ – das Kürzel steht für High Performance Electrified Vehicle – „in-game erleben“, heißt es dazu, und weiter: „Exklusiv haben nur Teilnehmer des Wettbewerbs Zugriff auf die Bridgestone Lackierung im Spiel.“ Die neue Asphalt 9: Legends eSports Challenge rund um den Lamborghini Revuelto setzt sich aus zwei Qualifikations- und einer Finalrunde zusammen, die live gestreamt wird. Hier treten die zwei schnellsten Fahrer aus der jeweils einwöchigen Qualifikationsphase am 21. September 2023 gegeneinander an. Dabei winke dem Sieger ein Gutschein für den Lamborghini Store im Wert von 5.400 Euro. Ebenso wird bereits die Teilnahme an der Challenge mit einer Verlosung von drei 200-Euro-Gutscheinen belohnt. Die Lamborghini Revuelto eSports Challenge wird für die Plattformen IOs, Android, Xbox und PC zur Verfügung stehen.