Titan-International-Team hat „dieses Quartal einmal mehr geliefert“

Wie andere Hersteller auch, so konnte auch Titan International in den zurückliegenden Monaten seine Umsätze nicht stabil halten. Wie der US-amerikanische OTR-Reifen- und -Räderspezialist jetzt berichtet, gaben die Umsätze konzernweit im ersten Halbjahr um 8,8 Prozent auf jetzt 1,03 Milliarden US-Dollar (939 Millionen Euro) nach. Gleichzeitig konnte Titan International aber den Rückgang seiner Betriebsergebnisse im Zaum halten, sodass sich die Umsatzrenditen sogar noch einmal verbesserten, und zwar um 0,2 Prozentpunkte auf jetzt 17,6 Prozent. Derweil gab der Überschuss um rund ein Drittel nach. CEO und President Paul Reitz betonte dazu, das Titan-International-Team habe „dieses Quartal einmal mehr geliefert“ angesichts zu erwartender Bestandsreduzierungen bei den Kunden weltweit. Angesichts einer solchen Resilienz ergänzte Chief Financial Officer David Martin, man sei „gut aufgestellt für ein solides Jahr, insbesondere was die Profitabilität und die Erzeugung von Cashflow betrifft“.

