Erstmalige Speedline-Truck-/Ronal-Präsenz bei der NUFAM

Vom 21. bis zum 24. September wird Speedline Truck – Teil der Ronal Group – erstmals als Aussteller bei der Nutzfahrzeugmesse (NUFAM) in Karlsruhe als Aussteller mit dabei sein. Vor Ort will der Hersteller zwar auch einige Modelle aus dem Pkw-Sortiment der Marke Ronal zeigen wie die Modelle „R64“, „CA1“ und „CA2“ für Caravans, Pkw-Anhänger und Wohnmobile. Vorrangig geht es jedoch um das Speedline-Truck-Produktprogramm an Aluminiumrädern für Lkw, Busse und Anhänger, will sich die Gruppe auf der Messe doch als „Komplettanbieter für Räder für alle Nutzfahrzeug- und Transportanwendungen im Markt“ präsentieren. „Wir freuen uns, dass wir zum ersten Mal bei der NUFAM in Karlsruhe dabei sind. Als führende Nutzfahrzeugmesse und Treffpunkt der Branche bietet sie uns die Möglichkeit, uns mit bestehenden Kunden und Partnern auszutauschen, aber vor allem auch neue Interessenten für unsere Produkte zu begeistern. Die Veranstaltung ist für uns eine wichtige Informations- und Präsentationsplattform, in dessen Rahmen wir uns dem Fachpublikum als Lösungsanbieter für OEMs, Händler, Flotten und Fahrer empfehlen können“, erklärt Andreas Pape, Head of Sales bei Speedline Truck.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN