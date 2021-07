Ronal bietet sein R64-Design in neuer Farbe und neuer Größe an

Die Ronal Group erweitert ihr R64-Line-up. Wie der in der Schweiz ansässige Räderhersteller mitteilt, sei die „kraftvolle Leicht-Lkw-Felge“ für hohe Traglasten bis 1.400 Kilogramm ab sofort auch in der Farbe Jetblack erhältlich. Das Design R64 war bisher in 17 Zoll in den Oberflächen Silber und Jetblack matt frontkopiert erhältlich. In allen drei Farben ist das Rad nun außerdem auch in 6,5×16 Zoll mit Fünf-Loch-Anbindung erhältlich. In Serienanwendung passt sie in dieser Ausführung u. a. auf den VW T6/T7, Ford Transit und Mercedes Vito; dazu ist sie auch für den Fiat Ducato, Citroën Jumper, Renault Traffic oder Opel Vivaro einsetzbar. Ronal hatte das R64-Rad erstmals 2018 auf der Tire Cologne gezeigt. ab