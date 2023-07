Continental erreicht starke Präsenz durch die Tour der France

Bei der 110. Frankreichrundfahrt erlangte die Marke Continental in der Doppelfunktion als Ausrüster und als einer der Hauptsponsoren weltweit höchste mediale Aufmerksamkeit. 1.800 akkreditierte Journalisten, 100 Fernsehsender, 7.800 Sendestunden in fast 200 Ländern – rund zwei Milliarden Menschen verfolgten die Tour de France 2023 im TV und zehn bis zwölf Millionen Zuschauer waren an der Strecke live dabei. Insgesamt waren fünf der zehn Bestplatzierten auf Continental ins Rennen gegangen.

