Lkw-Reifenmarke Albourgh bietet Karkassengarantie – bis zu 20 Euro zurück

Seit Frühjahr 2023 gibt es eine neue Lkw-Reifenmarke von Heuver Banden mit dem Namen Albourgh auf dem europäischen Markt. Bisher wurde die Reifenserie Across S, Across D und Across T eingeführt. Weitere sollen bald folgen. Nun heißt es vom Hersteller: Karkassen, die für Runderneuerung geeignet sind, werden aufgekauft, und nicht verwendbare Karkassen werden vollständig recycelt, sodass Stahl und Gummi wiederverwertet werden können. Dies habe auch finanziellen Nutzen für das Transportunternehmen, denn rund 70 Prozent aller Reifen würden wieder auf die Straße gebracht.

