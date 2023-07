Seinen „Sport Force+ EV” legt Mitas in zwei zusätzlichen Größen auf

Vor gut zwei Jahren hat Mitas – eine Marke des Herstellers Yokohama TWS (Trelleborg Wheel Systems) – sein Motorradreifenportfolio mit dem „Sport Force+ EV” genannten Profil erweitert. Kam der speziell für Fahrer von Supersportmotorrädern gedachte Reifen, bei dem das Buchstabenkürzel am Ende des Namens für Evolution steht und ihn als eine Art Weiterentwicklung des „Sport Force+“ kennzeichnet, damals zunächst in den Dimensionen 120/70 ZR17, 180/55 ZR17, 190/50 ZR17 und 190/55 ZR17 auf den Markt, so gesellen sich ab August dazu noch zwei zusätzliche Hinterradgrößen: 180/60 ZR17 und 200/55 ZR17. Zusammen mit der zwischenzeitlich bereits eingeführten Größe 160/60 ZR17 wächst die Dimensionsplatte des mit Multi Compound Technology (MCTT/Mehrkomponentenlaufflächenmischung) aufwartenden Reifens damit insofern nun auf insgesamt sieben Ausführungen an – sechs davon fürs Hinter- und eine fürs Vorderrad. „In Kombination mit unserem bestehenden Portfolio decken wir so ein breiteres Größenspektrum und noch mehr von den beliebten Sportmaschinenmodellen ab“, sagt Gustavo Pinto Teixeira, Vice President Two Wheels & Specialty Tires bei Yokohama TWS.